La Stampa sulle italiane in Champions: "Operazione 4x4"

© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 34, uno spazio alle italiane in Champions con questo titolo: "Operazione 4x4". Ancora una giornata per definire il quadro degli ottavi di finale con la Juventus già qualificata l'Italia punta all'en plein: mai successo. Una crescita che fa il paio con quella della Nazionale.