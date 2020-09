La Stampa sulle positività in Serie A: "Fattore Covid"

Ibrahimovic positivo al Coronavirus. La notizia della positività dello svedese è di ieri e oggi in edicola la sezione sportiva de La Stampa a pagina 28 si apre così: "Fattore Covid". Un campionato condizionato dagli esiti dei test: allenamenti a singhiozzo e squadre in isolamento sono casi sempre più frequenti - si legge sul quotidiano. Il fattore Covid continua a colpire e se non lo fa trasmette una tremenda sensazione di ansia e attesa. Colpito, stavolta, è il Benjamin Button (si è definito così) della serie A perché, da ieri, Ibrahimovic è in isolamento senza sintomi.