La Stampa: "Super Atalanta, il Toro si arrende. Inter, rimonta show con la Fiorentina"

"Super Atalanta, il Toro si arrende. Inter, rimonta show contro la Fiorentina". E' questo il titolo che La Stampa oggi in edicola dedica al calcio in prima pagina. Il quotidiano piemontese si sofferma sul k.o. del Torino, con la rimonta-show dell'Atalanta, e sul successo (sempre in rimonta) dell'Inter in casa con la Fiorentina.