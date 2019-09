© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa apre la sua sezione dedicata alla Serie A titolando: "Super Ribery. Il Milan crolla". Ed ora traballa la panchina di mister Giampaolo, come se il problema fosse (solo) l'allenatore nel peggior Milan degli ultimi 27 anni, travolto dalla Fiorentina anche più di quanto dica il risultato: mai nell'era dei tre punti aveva sommato quattro sconfitte nelle prime sei partite. Immenso Ribery tra i viola. "Uno come il francese, decisivo a 36 anni, il Milan non ce l'ha e s'è visto: uno show, con tanto di gol, la sua terza apparizione a San Siro, chiusa con una standing ovation", chiosa il quotidiano.