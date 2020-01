"Tesori perduti". Titola così La Stampa a pagina 34 mettendo in evidenza le foto di Emre Can, Florenzi e Piatek che in questa sessione di mercato, che si chiuderà stasera alle 21, hanno lasciato o stanno lasciando la propria squadra italiana: "La Juve cede Emre Can al Borussia, il milanista Piatek va a Berlino e il capitano romanista Florenzi riparte dal Valencia. Così i nostri club congedano campioni diventati esuberi troppo rapidamente in una centrifuga di soldi e delusioni".