La Stampa titola: "Dybala-Ronaldo, Toro travolto. Juve, lo scudetto è più vicino"

La Juventus schianta il Torino. Netto 4-1 e partita quasi mai in discussione, se non per un breve tratto di secondo tempo. E La Stampa, quotidiano torinese, non può che dedicare ampio spazio al Derby della Mole. "Dybala-Ronaldo, Toro travolto. Juve, lo scudetto è più vicino", sentenzia il giornale che come immagine sceglie un abbraccio di gruppo dei bianconeri al momento del gol di Dybala.