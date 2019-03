La Stampa titola: "Esame Mihajlovic per il Toro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Esame Mihajlovic per il Toro". E' questo il titolo che La Stampa dedica al Torino all'interno delle sue pagine sportive. I granata se la vedranno con il Bologna e saranno chiamati a batterlo per sognare ancora l'Europa. "Cairo pensa alla Champions", si legge ancora sul quotidiano, che sottolinea come chiaramente si tratti di uno scherzo. O mica tanto.