La Stampa titola: "Il Toro tradito da Belotti. E Nkoulou si inginocchia per Floyd"

Il Torino non va oltre l'1-1 contro il Parma nella prima giornata di campionato (il recupero della venticinquesima) post-pandemia. La Stampa dedica ampio spazio al calcio in prima pagina e titola: "Il Toro tradito da Belotti. E Nkoulou si inginocchia per Floyd". Il tradimento di Belotti sta tutto nel rigore fallito, parato da Sepe, che avrebbe regalato il successo ai granata.

Addio Corso. Non solo calcio giocato. La giornata di ieri s'è aperta con la notizia della scomparsa di Mario Corso, uno dei volti più rappresentativi della storia dell'Inter. La Stampa, che ricorda come già sia stato indetto un minuto di silenzio in suo onore, titola così: "Ciao Mariolino, un violino al posto del piede sinistro".