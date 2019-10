La Stampa titola: "Inter-Juve, è già sfida per la vetta"

"Inter-Juve, è già sfida per la vetta". E' questo il titolo che La Stampa dedica al big match di stasera e pone in taglio alto sulla sua prima pagina. La capolista e la vice tale si affronteranno stasera in un Meazza tutto esaurito, con quasi 80 mila spettatori a fare da cornice (pazzesca) di una partita che si preannuncia ricca di emozioni. Il quotidiano piemontese per l'occasione ha intervistato Alex Del Piero, ex capitano della Juventus: "Loro i miei grandi rivali".

Spazio al Milan - Sempre in prima pagina, sempre su La Stampa, sempre in taglio alto. Anche il Milan si becca il titolo del quotidiano dopo il successo di ieri sul campo del Genoa, non senza una grossa sofferenza. "A Genova vittoria in rimonta. E Giampaolo allontana la crisi". Già, perché da ieri sera la posizione dell'allenatore ex Sampdoria è un po' più salda.