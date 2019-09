E' in taglio basso che troviamo i titoli sportivi de La Stampa in prima pagina. Dopo essersi soffermato a lungo sulla Formula 1 e Leclerc, il quotidiano torinese non può non dedicare spazio alla vittoria della Juventus sull'Hellas Verona e al derby della Madonnina. "La Juventus batte in rimonta il Verona e ringrazia Buffon", si legge circa il successo dell'Allianz Stadium che è valso solo per qualche ora la vetta della classifica. Vetta che resta dell'Inter: "Il derby all'Inter che consolida la vetta".