La Stampa titola: "Sorpresa Juve, Pirlo il nuovo allenatore"

"Sorpresa Juve: Pirlo il nuovo allenatore". Praticamente in apertura su La Stampa il ribaltone che è andato in scena ieri in casa Juventus, club che ha esonerato Maurizio Sarri e scommesso su Andrea Pirlo, alla prima esperienza in assoluto da allenatore. Il quotidiano intervista anche l'ex Capello: "Andrea può portare calcio champagne", il suo giudizio.