La Stampa titola sulla ripresa dei campionati: "Aria di playoff"

vedi letture

L'edizione odierna de La Stampa apre la sezione sportiva titolando: "Aria di playoff". Il piano-B, adesso, c'è. E assume una doppia direttrice a seconda dei possibili eventi. Il punto di partenza, o meglio, ripartenza del nostro calcio deve passare, necessariamente, dall'esame governativo in agenda per giovedì prossimo: in caso di verdetto positivo, palla al doppio binario pensato e votato dalla Figc. Davanti a un'eventuale, nuova, sospensione sulla scena del calcio italiano entrerebbe un finale suggestivo: playoff per scudetto e Champions League con posti di consolazione in Europa League e playout per definire la triste condizione delle retrocesse.