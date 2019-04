© foto di Giacomo morini

"Toro, per l'Europa serve di più". Questo il titolo de La Stampa di questa mattina sui granata che non sono andati oltre l'1-1 al Franchi contro la Fiorentina. La verità nelle prossime gare contro Sampdoria e Parma: sette giorni decisivi per capire le reali chance di tornare in Europa League.