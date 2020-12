La Stampa: "Torino, l'unico intoccabile è Belotti. Sirigu può andare in panchina"

La Stampa nell'edizione odierna dedica uno spazio ai granata con questo titolo: "Torino, l'unico intoccabile è Belotti. Sirigu può andare in panchina". L'ultimo posto in classifica è un peso insormontabile e per renderlo più leggero servirebbe un'altra notte come quella dello scorso 5 gennaio. Piccola rivoluzione per Giampaolo che pensa a Milinkovic-Savic tra i pali e Sirigu in panchina. La necessità di dare una scossa c'è, ma anche il calendario così fitto non concede un attimo di respiro.