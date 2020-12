La Stampa: "Torino, piccolo passo ma niente svolta a causa di un quarto d'ora da stupidi"

"Torino, piccolo passo ma niente svolta a causa di un quarto d'ora da stupidi", titola stamane La Stampa. I granata hanno provato ieri ad uscire dalla crisi di risultati in campionato, mettendo in campo una buona prova contro la Sampdoria, macchiata da un quarto d'ora con le solite amnesie, dove la difesa si allarga, le maglie anche e la squadra si perde. Stavolta il black out non è arrivato in pieno recupero, ma prima, e ha lasciato il tempo di recuperare e organizzare una risposta. Finisce con un piccolo passo granata, ma niente svolta, ed ora sullo sfondo c'è la Juventus di sabato pomeriggio: manca la scintilla ad un gruppo che si sforza di seguire il nuovo copione, ma lo fa a singhiozzo. Il tempo, per ora, pare essere servito a Giampaolo per capire che correre troppo con input sconosciuti può trasformarsi in un boomerang.