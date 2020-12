La Stampa: "Torino, ultima chiamata per Giampaolo. Cairo valuta i nomi per sostituirlo"

"Torino, ultima chiamata per Giampaolo. Cairo valuta i nomi per sostituirlo" scrive La Stampa in edicola stamani. Il destino di Giampaolo dipenderà dalla trasferta di Napoli. Diversi i nomi per sostituirlo: c'è quello di Davide Nicola, pronto all'uso e conosce già la piazza. Stesso discorso per l'ex Moreno Longo. Nella lista rientra anche un altro illustre ex, Giampiero Ventura. Sullo sfondo l'ex SPAL Leonardo Semplici e anche Roberto Donadoni.