"Toro con il super attacco per chiudere già i giochi". Questo il titolo a pagina 35 de La Stampa dedicato al terzo turno preliminare dell'Europa League nel quale è impegnato il Torino. Ieri le parole in conferenza stampa del mister Walter Mazzarri: "Zaza è carico a mille. Se continua così sarà difficile toglierlo. Abbiamo belle chance di passare, ma vietato distrarsi.". Stasera alle 21 i granata scenderanno in campo contro il Soligorsk.