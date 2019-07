La Stampa: "Toro, ecco il Debrecen"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa mette all'inizio della sua sezione sportiva un titolo sul Torino, che ha scoperto ieri il suo avversario per il preliminare di Europa League: "Toro, ecco il Debrecen". I granata però avranno bisogno di più benzina nelle gambe quando tra una settimana affronteranno gli ungheresi, che hanno una rosa di basso valore, ma si allenano da quasi 45 giorni. Nel frattempo i granata hanno battuto per 3 a 2 in rimonta la Pro Patria in amichevole, test che ha mandato su tutte le furie il tecnico Mazzarri, per la troppa leggerezza con cui è stato affrontato.