La Stampa: "Toro, equivoci e mercato in ritardo: Ramirez e Defrel per aiutare Giampaolo"

"Toro, equivoci e mercato in ritardo: Ramirez e Defrel per aiutare Giampaolo". Questo il titolo che all'interno della sua sezione sportiva La Stampa dedica al Torino e al mercato: "Ultima settimana di trattative: Andersen ad un passo, per la regia piace il giovane Kouadio Koné. L'ultima settimana di mercato - sipario lunedì prossimo - assume il significato di un esame da non fallire per un Toro incompiuto. Nell'agenda resta Joao Pedro. Scoperto è il ruolo del trequartista perché Berenguer non ha il passo per interpretarlo e Verdi non lo è per natura: entrambi potrebbero, così, diventare pedine di scambio all'occorrenza. A Giampaolo piace, e non è un mistero, la duttilità di Gaston Ramirez, allenato a Genova e in grado di fare anche la seconda punta".