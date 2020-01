"Toro-Genoa al gelo e a un'ora impossibile Vince la televisione perdono ancora i tifosi". Questo il titolo che La Stampa dedica al Torino e alla sfida dei granata in Coppa Iitalia di domani: "Prima serata. Al gelo e sotto gli occhi di uno stadio che si annuncia vuoto, o quasi.La prima serata è quella scelta dalla Rai per trasmettere in diretta Torino-Genoa, primo ottavo di finale ad eliminazione diretta di questa Coppa Italia: su Rai 2 va così, c'è il Tg e, poi, alle 21 e 15, si comincia con i programmi del dopo cena".