La Stampa: "Toro gigante per un'ora, poi la rimonta dell'Inter suona l'allarme rosso"

La Stampa analizza la sconfitta granata: "Toro gigante per un'ora, poi la rimonta dell'Inter suona l'allarme rosso". Piccola Inter e Torino gigante, così per un'ora. Torino seduto ed Inter intensa, così per venti minuti. I granata cedono a una fragilità mentale che, più passa il tempo, più diventa un problema profondo. La questione che fa scattare ancora una volta l'allarme rosso è l'atteggiamento di una squadra che colpita non sa rialzarsi se non per qualche episodio. I piemontesi restano nella graticola e la classifica piange, i nerazzurri vincono ma non sorridono.