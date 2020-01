Spazio dedicato al Torino sull'edizione odierna de La Stampa, con il titolo: "Iago è un caso aperto". In piena estate il problema alla caviglia durante il battesimo del Toro nel preliminare di Europa League ad Alessandria con il Debrecen, in autunno il fastidio muscolare che lo tiene ancora ai margini.

Iago Falque vuole guardare oltre e lo scrive da Vigo dove sta per chiudere il cerchio e da dove, lunedì, tornerà per unirsi ai compagni al Filadelfia.

Iago si trova davanti ad un bivio che vorrebbe percorrere con la maglia granata addosso, ma potrebbe non essere così. al Filadelfia.