La Stampa: "Toro, l'Euro perfezione del Gallo"

© foto di Mattia Verdorale

"Toro, l'Euro perfezione del Gallo". Questo il titolo a pagina 36 che La Stampa dedica al Torino e alle parole del suo capitano nella conferenza stampa di ieri alla vigilia della partita con il Debrecen in Europa League. Ecco alcune dichiarazione del numero nove granata: "Shevchenko era il mio idolo: le gare da 180' sono uniche e non puoi mai distrarti, Sheva faceva così. Mi gratifica sentir dire che ho il dna europeo, ma adesso devo dimostrarlo: per me la coppa è un sogno. L'atmosfera è quella di una famiglia. Zaza è un amico e un esempio".