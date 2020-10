La Stampa: "Toro, la grande beffa: il Sassuolo rimonta il 3-1"

vedi letture

"Toro, la grande beffa: il Sassuolo rimonta il 3-1". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de La Stampa in edicola, in riferimento all'anticipo di ieri sera tra Sassuolo e Torino. Gara pirotecnica giocata in mezzo alla nebbia del Mapei, ma che tuttavia non ha impedito allo spettacolo di prendere la scena. Il Sassuolo è riuscito a riacciufare il Toro, in vantaggio di due gol, da 1-3 a il 3-3 finale.