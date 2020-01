"Toro, la missione di Mazzarri: ritrovare i tifosi prima di lasciare". Titola così a pagina 36 La Stampa sui granata: "Il 4 gennaio di due anni fa l'arrivo in panchina. Dal record di punti ad una stagione da raddrizzare. Il primo Toro, quello del 6 gennaio di due anni fa, lo plasmò in tutta fretta: stravolgimenti zero perché il battesimo cadeva due giorni dopo l'insediamento e tris al Bologna. L'ultimo, quello della vigilia di Natale, gli è sfuggito di mano sul più bello perché deragliare davanti all'ultima della classe è stato il più inatteso e sgradito dei regali".