La Stampa: "Toro, qualità sconosciuta: Verdi all'ultima chiamata"

vedi letture

"Toro, qualità sconosciuta: Verdi all'ultima chiamata". Titola così nella parte della sezione sportiva La Stampa in riferimento ai granata e alle problematiche di squadra dopo la sconfitta in terra sarda: "La sconfitta di Cagliari ha evidenziato un problema non di oggi. In mezzo al campo poche idee e il solo Ansaldi sa saltare l'uomo".