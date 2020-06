La Stampa: "Toro, tre partite per scacciare la paura: riparte un gruppo che non sa più vincere"

"Toro, tre partite per scacciare la paura: riparte un gruppo che non sa più vincere". Titola così La Stampa sulle sue pagine nell'edizione odierna in riferimento ai granata: "L'ultimo Toro è durato cinque minuti. Il tempo di provare a prendere confidenza con l'erba del San Paolo e, poi, il solito buio: ko a Napoli il 29 febbraio e sesta sconfitta su sei uscite nel girone di ritorno. Il Toro spento ed opaco di quasi quattro mesi fa era già la squadra di Moreno Longo con il modulo più collaudato (3-5-2) e il jolly Belotti-Zaza in campo: nessuna scossa dall'interrotta era Mazzarri e malumori che si accavallano, il risultato di una cura lontano dall'essere miracolosa".