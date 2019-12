© foto di stefano tedeschi

"Toro, un altro passo avanti" è il titolo scelto da La Stampa oggi in edicola. Un altro passo. In avanti e più pesante. Il Toro manda fuori giri la Fiorentina perché riesce ad essere se stesso per un tempo e poi soffre per una parentesi di gioco più ristretta del solito. Solo nel finale del duello. Il Toro rivede la coda del gruppo più nobile del campionato grazie ad una condizione fisica che cresce e all'atteggiamento, giusto, dei suoi interpreti.