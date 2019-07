La Stampa: "Toro-Verdi, il ritorno è possibile"

© foto di Mattia Verdorale

"Toro-Verdi, il ritorno è possibile. Cairo: "Lo trovo molto cresciuto". Questo il titolo a pagina 35 de La Stampa sui granata e sull'obiettivo di mercato che porta il nome di Simone Verdi. Il Napoli chiede 20 milioni, troppo per il Toro: si lavora ad un accordo. L'esterno d'attacco del Napoli è più che un'idea e il suo potrebbe essere un ritorno in granata considerando che il giocatore è passato da Torino nel 2011 (16 le sue gare fra B e, l'anno dopo in A). Inoltre il quotidiano riporta alcune dichiarazione del presidente Urbano Cairo: "Faremo due acquisti importanti, il nostro obiettivo è farci trovare pronti per le tre manifestazioni".