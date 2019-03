© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Ultima fermata Londra" è il titolo scelto da La Stampa per raccontare il via alle qualificazione all'Europeo del 2020. "Scattano le qualificazioni al nuovo Europeo con il record di squadre al via - si legge -. Inedita anche la fase finale: dodici città coinvolte e sfida inaugurale a Roma".