La Stampa: "Un'altra delusione per i granata: subito in vantaggio, cedono alla Lazio"

vedi letture

"Un'altra delusione per i granata: subito in vantaggio, cedono alla Lazio". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de La Stampa in edicola questa mattina sui granata: "Gara senza storia: granata avanti con Belotti, rimontati e poi battuti ben oltre il punteggio. Sabato il derby e, dopo il Brescia, l'Inter: il calendario in salita può complicare la salvezza".