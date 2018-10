La Stampa: "Un brutto Milan va al tappeto. Ora Gattuso rischia davvero"

© foto di ALBERTO LINGRIA

"Un brutto Milan va al tappeto. Ora Gattuso rischia davvero". La Stampa titola così sul KO interno dei rossoneri, in Europa League contro il Betis Siviglia. Un 2-1 a San Siro che secondo il quotidiano non lascia dormire sonni tranquilli al tecnico, nonostante le rassicurazioni della società. Per l'allenatore del Milan, infatti, sarebbe decisiva la prossima di campionato contro la Sampdoria.