© foto di stefano tedeschi

Oggi è il compleanno di Cristiano Ronaldo, e La Stampa titola: "Un Pallone d'oro per l'infinità gioventù". Fare un regalo di compleanno a Cristiano Ronaldo non deve essere una cosa semplice, quasi impossibile sorprenderlo e ancor di più comprare qualcosa che già non possiede, ma c'è un pensiero che può trasformarlo nell'uomo più felice al mondo e può essere confezionato dalla Juve. Non direttamente e non oggi, nel giorno dei 35 anni del fuoriclasse portoghese, però aiutare CR7 a conquistare il prossimo Pallone d'oro sarebbe il dono più gradito per chi insegue la leggenda oltre ad un'eterna gioventù.