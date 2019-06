La Stampa: "Under 21, Di Biagio esce di scena"

© foto di Mattia Verdorale

"Under 21, Di Biagio esce di scena". A pagina 37 nell'edizione odierna de La Stampa si lascia spazio alla fine dell'avventura di Gigi Di Biagio sulla panchina della Nazionale U21. I due candidati principali per sostituirlo sono Evani o Nicolato. Di Biagio lascia una Nazionale che dopo l'illusione di un Europeo che doveva vederla in corsa fino all'ultimo e che invece la vede spettatori già dalle semifinale.

Mondiale femminile - "Senza limiti". Questo il titolo a pagina 36 che La Stampa dedica alle ragazze azzurre che ieri hanno battuto la Cina, volando così ai quarti di finale. Sabato infatti affronteranno l'Olanda e il loro sogno continua.