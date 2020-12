La Stampa: "Università Perugia, regole violate per ritorno di immagine e accordo con la Juve"

vedi letture

Una prova creata ad hoc, con domande e risposte concordate a cui far rispondere Suarez durante una sessione d'esame volutamente straordinaria, ma giustificata con le esigenze di sicurezza legate all'emergenza Covid. Questo quello che scrive La Stampa sul caso dell'esame di Suarez che nasce da un precedente per corruzione a carico di Oliveri e ne ingloba un'altra che vede indagati la rettrice Grego Bolli, la professoressa Spina e il componente della commissione, in relazione all'esame di abilitazione da docente di prima e seconda seconda fascia proprio della Spina. Perché violare le regole? Oltre al costo dell'esame e della preparazione, circa 1.700 euro, l'università avrebbe incassato l'accordo con la Juve per far sostenere lo stesso esame a tutta la squadra Primavera e un innegabile ritorno di immagine grazie al calciatore uruguaiano.