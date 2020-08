La Stampa, Urbano Cairo: "Il mio Toro ripartirà da Belotti: mai pensato di vendere il club"

"Il mio Toro ripartirà da Belotti: mai pensato di vendere il club". Titola così La Stampa all'interno della sua sezione sportiva con le parole del presidente del Torino Urbano Cairo direttemante dalla Versilia: "Ci siamo mossi per tempo sul mercato, ora serve un play Non rifarò l'errore di un anno fa: porte aperte per chi vuole andare via. L'obiettivo? Di certo non è la salvezza".