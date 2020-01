La Stampa: "Verdi equivoco. Il peggiore in Italia per media minuti-gol"

© foto di stefano tedeschi

Simone Verdi non sta attraversando un bel momento in maglia granata, e l'edizione odierna de La Stampa titola: "Verdi equivoco Toro. Il peggiore in Italia per media minuti-gol". Un salto all'indietro doloroso, un passo falso che ha l'effetto di risucchiare il Toro nel cuore di una classifica mai così affollata là dove si pensa all'Europa. Chi nel gruppo aveva il muso più lungo e il morale più basso era Simone Verdi, richiamato in panchina dopo nemmeno un'ora e dopo un copione macchiato dalle solite leggerezze oltre che da un errore con poca logica ad un metro dalla porta.