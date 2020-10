La Stampa verso Inter-Milan: "Conte è mister derby mentre per Pioli è un incubo"

vedi letture

Antonio Conte è uomo derby. Lo scrive La Stampa in riferimento al derby tra Inter e Milan in programma oggi alle 18:00. Il quotidiano definisce il tecnico dell'Inter come "Mister Derby", perché tra Torino e Milano, sono 6 i successi su 6 gare giocate. Per Pioli, invece, le stracittadine sono un incubo: tra Roma e Milano zero vittorie su 7, subendo sempre almeno due gol. Con il peso dell'1-4 di Lazio-Roma che il 3 aprile 2016 gli costò l'esonero.