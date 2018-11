La Stampa verso Juve-United: "Ronaldo sfida il tabù Champions"

© foto di www.imagephotoagency.it

Vigilia di Champions League per la Juventus di Max Allegri che domani allo Stadium ospiterà il Manchester United. Una sfida, quella contro i Red Devils, che mette nuovamente al centro dell'attenzione il grande ex, Cristiano Ronaldo. "Ronaldo sfida il tabù Champions. Caccia al primo gol da juventino" titola in merito La Stampa che scrive: "Domani sera il debutto europeo allo Stadium di CR7 contro il suo Manchester United. ha segnato sette reti in A: ora vuole rifarsi dopo l'espulsione e la gioia sfiorata a Old Trafford".