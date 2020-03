La Stampa: "Via d'uscita"

"Via d'uscita". Questo il titolo che La Stampa dedica nella sua prima pagina della sezione sportiva alla possibile soluzione trovata dal Consiglio di Lega in vista del prossimo turno di A per tutte le gare rinviate: "Bozza d'intesa in Lega: Juventus-Inter lunedì prossimo. Il presidente nerazzurro Zhang, però, attacca: "Vergogna".