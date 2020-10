La Stampa: "Virus, la Asl ferma il Napoli. Ma la Juve: noi scendiamo in campo"

L'Asl ha bloccato il Napoli, che non è potuto partire per Torino, e a questo punto è a serio rischio il match con la Juventus. Ma è forte anche il rischio di uno 0-3 a tavolino per gli azzurri, visto che la Juventus ha fatto sapere che scenderà in campo, come da regolamento. Il caso trova spazio anche su La Stampa in prima pagina con questo titolo: "Virus, la Asl ferma il Napoli. Ma la Juve: noi scendiamo in campo".