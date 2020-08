La Stampa: "Zaniolo e Lacazette. La Juve va a Londra in missione mercato"

"Zaniolo e Lacazette. La Juve va a Londra in missione mercato", titola La Stampa nella sezione sportiva. London calling e la Juve risponde. Sono giorni frenetici per i bianconeri, impegnati a dare forma al progetto del nuovo allenatore Andrea Pirlo tra campo e mercato, ma proprio per questo domani Fabio Paratici è atteso nella capitale inglese per una serie di incontri. Uno è già in agenda con la Roma, che ha appena cambiato proprietà, mentre ci sarà modo per trattare l'ingaggio di Lacazette (Arsenal) o Jimenez (Wolverhampton) per l'attacco juventino.