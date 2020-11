La Stampa: "Zaza-Belotti, il destino del Torino passa dalla 'vecchia' coppia"

La Stampa, oggi in edicola, si focalizza sul momento del Torino: "Zaza-Belotti, il destino del Torino passa dalla 'vecchia' coppia". Contro la Sampdoria non tornerà solo Belotti dall'infortunio al ginocchio, ma si ricomporrà il duo con cui i granata hanno cominciato la nuova sfida di Giampaolo, con Zaza accanto al Gallo. Un binomio durato appena i primi 180' in stagione, ma la novità è che uno Zaza così centrato probabilmente i granata non l'avevano mai visto. L'attaccante ha dimostrato a se stesso di poter tornare ai propri livelli e non solo per il bel gol. Una fame, anche se con tutt'altro avversario, che ha confermato contro l'Entella.