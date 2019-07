La Stampa: "Zaza&Co, l'Europa per prendersi il Toro"

© foto di stefano tedeschi

Nelle pagine sportive de La Stampa trova spazio anche il Torino che domani affronterà il turno preliminare di Europa League. Il quotidiano titola: "Zaza&Co, l'Europa per prendersi il Toro". La sfida di domani al Debrecen sarà occasione di riscatto per chi come Zaza o Berenguer, ha reso meno delle aspettative nella scorsa stagione. Ci sarà bisogno di tutti per passare lo scoglio preliminari e tuffarsi poi nella competizione europea.