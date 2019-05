La Vallée: "Il Chievo ammaina la bandiera: Pellissier si ritira"

"Il Chievo ammaina la bandiera: Sergio Pellissier si ritira dal calcio giocato". La Vallée, settimanale della Valle d'Aosta, dedica ampio spazio in prima pagina a quello che con ottime probabilità si può considerare il miglior calciatore della storia aostana. "L'attaccante di Fénis - si legge - lascia dopo 112 gol in Serie A". Per lui è già pronto un posto da dirigente.