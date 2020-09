La Verità: "Il vice di Paratici ha portato Suarez a Perugia"

"Il vice di Paratici ha portato Suarez a Perugia". Emergono nuovi dettagli dall'inchiesta di Perugia legata all'esame farlocco di Luis Suarez, in cui sta entrando di mezzo anche la Juventus. Questo ciò che scrive La Verità nel taglio basso della propria prima pagina: "Nuovi problemi per i bianconeri: il capo dell'area tecnica si è mosso per il test dell'uruguagio. Luis Suarez volò da Barcellona a Perugia in jet privato per sostenere l'esame farsa in università. La guardia di finanza, dopo che la Juventus ha negato di aver pagato il trasporto, ha chiesto i bonifici alla compagnia aerea. Federico Cherubini, manager bianconero, sarebbe l'uomo che ha contattato l'Ateneo. La Procura perugina intende sentire Fabio Paratici e lo stesso Suarez".