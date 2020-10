La Verità in prima pagina: "Il campionato è già un pastrocchio"

"Il campionato è già un pastrocchio". Questo il titolo che è possibile leggere sulla prima pagina de La Verità in edicola oggi. Il riferimento è ovviamente alla gara annullata tra Juventus e Napoli e tutto il caos che è avvenuto poco prima: "Juve-Napoli è un caso: gli azzurri non partono per le indicazioni Asl. La Lega calcio: si gioca. Ronaldo & Co verso il 3-0 a tavolino. Vertice da Conte sulle nuove restrizioni".