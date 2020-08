La Verità: "La 'favola Lipsia' è l'opposto di una vera squadra"

"La 'favola Lipsia' è l'opposto di una vera squadra". Questo il titolo che La Verità scrive nella sua prima pagina in taglio basso in riferimento al team della Redbull eliminato in semifinale di Champions dal PSG: "Dopo l'eliminazione dalla Champions, qualcuno ha parlato di fine della favola Lipsia. In realtà la compagine tedesca ha una storia controversa: appartiene all'unico verso di squadre Red Bull, acquisite dalla multinazionale rivestite con colori sociali e stemmi identici. Per i tifosi, è un incubo distopico".