La Verità: "La notte magica di CR7. E Icardi assiste dal divano..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo si ritaglia uno spazio anche sulla prima pagina de La Verità, quotidiano politico fondato da Maurizio Belpietro. "La notte magica di Ronaldo incanta il mondo del calcio. E Icardi assiste dal divano..." è il titolo scelto dal quotidiano che lega l'exploit del portoghese e dell'intera Juventus in Champions League alle settimane da spettatore che sta vivendo invece il capitano dell'Inter. "Mentre Ronaldo, nel momento più delicato della stagione, porta la Juve ai quarti di Champions con una tripletta da sogno, il bomber interista Icardi sonnecchia sul divano della villa sul lago di Como, leone da scendiletto in cerca d'una via d'uscita".