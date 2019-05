Lalaziosiamonoi.it: "Nuovi controlli per Milinkovic: le sue condizioni"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"La Lazio vuole recuperare Milinkovic-Savic. E Milinkovic vuole recuperare per la finale di Coppa Italia". Tra gli aggiornamenti, Lalazisiamonoi.it sottolinea

i nuovi accertamenti per il gigante serbo, che nella serata di ieri si è presentato in Paideia per controllare le condizioni della caviglia destra. Poco meno di un'ora all'interno della clinica. Dopo l'infortunio che lo ha visto sfortunato protagonista a San Siro, il giocatore negli ultimi giorni ha svolto lavoro di riabilitazione in piscina. La speranza è di vederlo tornare a correre già nel weekend: dallo staff medico filtra un cauto ottimismo. Gli esami lasciano ben sperare (confermata l'assenza di lesione ai legamenti), con Milinkovic che potrebbe tornare in gruppo già dalla prossima settimana e strappare una convocazione per la trasferta di Cagliari.